Nyt år, nye priser.

Sådan er det altid, når DSB tager hul på et nyt år, og 2019 er ingen undtagelse. Og som det er sket så mange gange før, så stiger priserne.

Prisstigningen sker i dag, søndag 20. Januar, og priserne stiger i gennemsnit 2,1 pct.

Udgangspunktet for takstreguleringen er, at rejsekortet altid skal være billigere end en standardbillet.

Og rejser man dagligt på samme strækning, er pendlerkortet den bedste løsning. Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

Sammen med prisstigningerne, der betyder, at rejser på et almindeligt rejsekort stiger med mellem 1-2 kroner alt efter, hvor mange zoner du skal rejse i, vil DSB også udfase forskellige kort. For eksempel er det slut med pap-penderkortet og klippekort til mobilen.

Prisstigningen skal ses i lyset af, at underdirektøren i DSB Produkt, Aske Wieth-Knudsen, sagde det stik modsatte til DR i marts sidste år. Nemlig, at priserne ville falde.

»Det vil formentlig betyde, at gennemsnitsprisen vil falde, som vi også har set de seneste par år på grund af udbuddet af de mange billige billetter,« sagde Aske Wieth-Knudsen dengang.