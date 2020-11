De seneste dage har et tæt lag tåge periodevis ligget over store dele af landet, og hvis tågen kommer igen, er der særligt én ting, du skal huske på: tågelygter.

Tågelygterne fortil lyser nemlig vejen op, så du selv kan se bedre, mens tågelygterne bagtil gør det lettere for bagvedkørende bilister at se dig og derved undgå sammenstød og ulykker.

Dog er det tilsyneladende ikke lige nemt for alle at finde ud af, hvordan man tænder lygterne, skriver TV 2.

Hvert år på denne tid får Forenede Danske Motorejere (FDM) nemlig mange henvendelser fra bilister, som er usikre på reglerne for tågelygter.

Og forkert eller manglende brug af tågelygter kan ikke blot føre til ulykker på de danske veje – det kan også blive dyrt for bilister.

Overtræder du reglerne for brug at tågelygter, risikerer du nemlig at få en bøde på 1.000 kroner.

Men hvilke regler er det så, man skal være opmærksom på, hvis man skal ud og køre i tåge?

Som navnet 'tågelygter' antyder, skal lygterne tændes, når der er tæt tåge – altså når sigtbarheden er under 100 meter.

Tågelygterne er dog så kraftige, at de ikke må være tændt, når det ikke er tåget. Så kan de nemlig blænde andre trafikanter. Derfor er det ens for alle biler, at lygterne skal aktiveres manuelt.

Dog er det forskelligt fra bil til bil, hvor tågelygterne sidder. Kontakten kan enten sidde på den store lyskontakt til venstre fra rattet eller på stilken til blinklyset, og når det er tænkt, vil et symbol lyse på instrumentbrættet.