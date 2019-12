Flere hundrede danskere havde lidt for travlt med at komme ud over stepperne, da politiet søndag den 22. december besluttede sig for at sætte en fartkontrol op ved Storebæltsbroen.

Mellem 14.35 og 19.20 landede en automatisk trafikkontrol en relativt stor fangst, der sikrer statskassen omkring 500.000 kroner i bøder.

Det skriver Fyens.dk.

Hastighedskontrollen var sat op på Vestmotorvejen ved Korsør nær Storebæltsbroen.

I løbet af de godt fem timer, kontrollen stod på, passerede 3.944 biler.

456 af dem havde en fører ved rettet, som kørte hurtigere end de 90 kilometer i timen, der er tilladt på strækningen.

Altså: Godt hver tiende står til en bøde.

37 af fartsynderne kørte så hurtigt, at de oven i bøden får et klip i kørekortet.