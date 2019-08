Hovedvejen Sorøvej er helt spærret i begge retninger ud for Munke Bjergvej på grund af et trafikuheld.

Det oplyser P4 Trafik på Twitter.

Politi og redningsmandskab er på ulykkesstedet, små 10 kilometer nord for Sorø.

Vejdirektoratet skriver, at vejen tidligst bliver genåbnet klokken 08:30.

P4 Trafik opfordrer bilister til at benytte rute 203 og 219 for at komme uden om uheldet.

