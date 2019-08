Hovedvejen Sorøvej er helt spærret i begge retninger ud for Munke Bjergvej på grund af et frontalt sammenstød.

»Der er en del kø. Det skete midt i morgentrafikken,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Jan Nielsen.

Kort efter klokken syv stødte to biler frontalt sammen på Sorøvej. Ulykken skete små 10 kilometer nord for Sorø.

»Uvist af hvilke årsager kom den ene bil over i den modsatte vejbane,« fortæller Jan Nielsen.

Rute 57 Sorøvej er helt spærret i begge retninger ud for Munke Bjergbyvej, grundet et uheld. Politiet har lige nu ingen melding om tidshorisont.

»En person har brækket benet. Det er billigt sluppet, når vi har med et frontalt sammenstød at gøre,« fortsætter han.

Politi og redningsmandskab er på ulykkesstedet.

»Der er stor materiel skade,« siger vagtchefen.

Vejdirektoratet skriver, at vejen tidligst bliver genåbnet klokken 08:30.

P4 Trafik opfordrer bilister til at benytte rute 203 og 219 for at komme uden om uheldet.