En lastbil med en større ladning korn er fredag morgen væltet på hovedvej 11 ved Ydby i Nordvestjylland, som netop nu er spærret helt af.

»Lastbilen fik lige nord for Ydby et hjulpar ud i rabatten, og så mistede chaufføren herredømmet over lastbilen, som væltede med det resultat, at hele kornladningen nu ligger spredt ud over hovedvejen,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Carsten Henriksen, til Nordjyske.

Han forventer først, at hovedvejen vil være farbar igen ved syvtiden.

Det skyldes, at lastbilen skal rejses op og alt kornet skal fjernes fra vejen, før trafikken kan genoptages.



Politiet anbefaler bilisterne, der kommer nordfra, at køre a Bredgade i Hurup og videre ad Ny Refsvej til Ydbyvej.

Kommer du fra syd, kan du med fordel tage samme rute - med omvendt fortegn.