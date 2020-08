Søndag eftermiddag er der sket et færdselsuheld i Tistrup, der spærrer en hovedvej i begge retninger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Over for B.T. oplyser politiet, at det er en lastbil og personbil, som er kørt frontalt sammen.

Der er ingen meldinger om alvorligt tilskadekomne, men en ambulance er sendt til ulykkesstedet.

Ulykken er sket på Vardevej ved Tistrup. Vejen er som følge af ulykken spærret i begge retninger.

Politiet anbefaler derfor, at bilister benytter omkørsler via Tistrup Kirkevej - Kirke Alle - Dalstrøget.

Hvorfor personbilen og lastbilen kolliderede med hinanden, kan politiet ikke slå fast for nuværende.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.22.