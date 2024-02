Tirsdag morgen har der været en ulykke på Rute 207 Slangerupvej.

»Der er massiv kø i retning mod København.«

Sådan skriver DR P4 Trafik København & Sjælland på det sociale medie X.

Ulykken skete i krydset Nymøllevej/Slangerupvej, idet den ene af de to implicerede biler blev ramt af den anden, idet føreren var ved at foretage et sving for at køre ad Nymøllevej.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi, Rune Mandrup, kan endnu ikke fortæller om alvorsgraden, men bekræfter, at der er ambulancepersonale på stede.

»Der er helt spærret spærret,« siger han.

Ulykken blev anmeldt klokken 06.15.