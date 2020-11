Mandag eftermiddag er to biler kørt sammen ved Sønderskov øst for Hjørring.

Uheldet er sket på Hjørringvej.

Som følge af uheldet var vejen kortvarigt spærret i begge retninger.

Klokken 17.19 oplyser Nordjyllands Politi på Twitter, at én vejbane er åben.

Der arbejdes dog forsat med oprydning på stedet.

Vagtchefen oplyser til Nordjyske, at er i forbindelse med uheldet skete et oliespild, hvilket betyder, at der skal et stærre oprydningsarbejde til, inden vejen kan genbnes helt.

Der er ikke umiddelbart tegn på alvorlig personskade.

Politiet modtog anmeldelsen om uheldet klokken 16.21.

Opdateres...