Antallet af steder i landet, hvor man kan få opladt sin elbil, er stukket fuldkommen af i august måned - og i fremtiden kommer der kun endnu flere.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Og særligt én ladestation i Odense vil komme til at bidrage positivt til den statistik.

I august begyndte nemlig arbejdet med Danmarks største lynladestation, som er placeret ved motorvejen i Odense. Her kan 28 elbiler, når ladestationen er færdigbygget, på samme tid kan få tanket batteriet op.

»Der er fuld gas på udrulningen af ladeinfrastrukturen i Danmark, og det skal vi fortsætte med. De grønne biler er her, og der kommer stadig flere, og der er allerede ventetid ved de mest spidsbelastede ladestandere. Det kan afskrække nogle potentielle nye elbilejere fra at skifte den fossile bil ud,« siger transportminister Benny Engellbrecht (S) i en pressemeddelelse udsendt af transportministeriet.

Med regeringens ambition om at have en million grønne biler på de danske veje i 2030 er lynladestationen placeret ved motorvejen i Odense da også et godt skridt på vejen til at nå den ambition. Og efter planen står ladestationen klar i begyndelsen af 2022.

Selvom lynladestationen er blevet taget godt i mod af Odense byråd, så har kommunen dog ét ønske for fremtiden:

At man som kommune må udbyde arealer til ladestandere hurtigere end de lige nu to år, som der er krav om.

»Vi har netop fået Danmarks største lynladestation ved motorvejen, og vi er i dialog med branchen om flere ladestationer, så det haster med at få udlagt arealer, så flere borgere kan begynde at køre i elbiler. Som borgere køber vi ikke en elbil uden at have adgang til elladestandere, så det er nødvendigt,« siger Christoffer Lilleholt (V), der er by- og kulturrådmand i Odense om kommunens ønske.

Lige nu skal kommunen to år forinden offentliggøre de arealer, som udlægges til private aktører. Det skal den, så offentligheden og andre ladeoperatører kan få et indblik i planerne.

Og den tidshorisont ønsker man altså bliver forkortet, så man kan følge med den teknologiske udvikling og efterspørgslen på ladestationer, der stiger i takt med, at flere køber en elbil.

Ladestandere i Danmark Der er cirka 4.200 offentligt tilgængelige ladestandere i Danmark. Antallet af elbiler registreret i Danmark er mere end firedoblet over de seneste tre år, og selvom antallet af ladepunkter også er steget, er det ikke steget proportionelt. Antallet af ladepunkter pr. elbil er de seneste år derfor faldet fra ét ladepunkt per fire elbiler i 2018 til ét ladepunkt per 11 elbiler i august 2021. Knap halvdelen af de offentligt tilgængelige ladestandere har en ladeeffekt på op til 20 kilowatt. Hurtigladere, som bruger 30-60 minutter på en opladning, udgør cirka 50 procent af de offentligt tilgængelige ladestandere. Lynladerne, der kan lade et tomt batteri på under en halv time, udgør cirka 4 procent. Kilde: Transportministeriet.

Desuden ønsker kommunen en større fleksibilitet på ladestander-området, så borgere i Odense kan benytte sig af kommunens ladestandere, når de ikke bliver benyttet af kommunens medarbejdere. Det må man nemlig ikke, som det ser ud lige nu.

Kommunen ønsker desuden også mulighed for selv at afsætte penge til ladestandere i fremtiden.

Lige nu skal penge til ladestandere nemlig søges gennem en pulje.

»Det vil sætte fart på den grønne omstilling, hvis kommunerne får mulighed for at afsætte midler til ladestandere i stedet for at søge penge gennem en pulje. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå at blive klimaneutrale inden 2030,« siger Christoffer Lilleholt.