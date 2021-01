Der er lørdag morgen sket et trafikuheld på Herningmotorvejen.

Det betyder, at der lige nu er spærret på den berørte strækning, oplyser Vejdirektoratet.

Helt præcist er uheldet sket på strækningen fra Silkeborg mod Herning mellem afkørsel 33 Funder og afkørsel 35 Pårup.

»Trafikken ledes fra ved 33 Funder,« oplyser Vejdirektoratet.

Der forventes tidligst at være ryddet op efter uheldet klokken 07.30.

DMI har tidligere lørdag morgen advaret mod tæt tåge flere steder – særligt i Jylland.

Desuden har man også advaret om, at der flere steder i landet denne morgen kan være is- og rimglatte veje. Det kan du læse mere om i artiklen HER.

B.T. følger sagen.