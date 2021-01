Et trafikuheld fandt lørdag morgen sted på Herningmotorvejen.

I alt fem biler kørte sammen på broen ved Funder Bakke.

Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, til TV 2.

»På broen ved Funder Bakke er der meget glat her til morgen, og det har resulteret i, at fem biler er stødt sammen,« siger han.

Videre forklarer han, at det i øjeblikket ikke ser ud til, at nogen af de implicerede er kommet alvorligt til skade.

Uheldet betød, at der længe var spærret på den berørte strækning mellem afkørsel 33 Funder og afkørsel 35 Pårup i retning fra Silkeborg mod Herning, men ved 08.30-tiden er der blevet åbnet igen, oplyser Vejdirektoratet.

DMI har tidligere lørdag morgen advaret mod tæt tåge flere steder – særligt i Jylland.

Desuden har man også advaret om, at der flere steder i landet denne morgen kan være is- og rimglatte veje. Det kan du læse mere om i artiklen HER.