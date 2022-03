Der er særligt én strækning, som ofte lægger asfalt til trafikuheld i Odense.

Faktisk er strækningen ifølge statistikken tre gange farligere at køre ad end det trafikale sted i Odense, som er nummer to på listen over steder, hvor der sker flest uheld.

Det viser nye tal fra Fyns Politi, som B.T. har fået indsigt i.

Anders Brahe, der er leder i operativ færdsel hos Fyns Politi, har set tallene, og han vurderer, at vejarbejdet på den Fynske Motorvej er en af hovedårsagerne til de mange uheld.

»Vi ved, at det pågående vejarbejde på den Fynske Motorvej betyder, at folk skal gasse ned, være ekstra opmærksom, og derfor kommer der en større forekomst af færdselsuheld på motorvejen,« siger Anders Brahe.

Fra den 1. januar til den 31. december i 2021 var der hele 81 uheld på den Fynske Motorvej.

Det sted, hvor der har været næstflest uheld, var på Ørbækvej, hvor der forekom 27 uheld.

En hurtig hovedregning viser, at der var tre gange så mange uheld på den Fynske Motorvej.

»Man skal være ekstra opmærksom på motorvejen, og man har en del mere at se til,« siger Anders Brahe og fortsætter:

»Der er steder, hvor man skal sætte farten op og sætte farten ned. Og alt det her betyder, at man skal tage mere hensyn til hinanden. Den her gensidige hensyntagen bliver der stillet større krav til, og det er en af hovedårsagerne til alle de færdselsuheld,« forklarer Anders Brahe.

Herunder er listen over de ni steder, hvor der har været flest færdselsuheld i Odense Kommune i 2021.

Fynske Motorvej - 81 færdselsuheld Ørbækvej - 27 færdselsuheld Nyborgvej - 22 færdselsuheld Middelfartvej - 20 færdselsuheld Niels Bohrs Allé - 14 færdselsuheld Kertemindevej - 13 færdselsuheld Rismarksvej - 13 færdselsuheld Ejbygade - 11 færdselsuheld Otterupvej - 10 færdselsuheld

Tallene fortæller ikke, hvor slemt færdselsuheldet har været. Det er blot en samlet opgørelse.

Hvad er de hyppigste årsager til, at der sker færdselsuheld?

»Det vi sigter for, hvis der skal sigtes, er for det meste hastighed, uopmærksomhed og alkohol,« siger han og kommer med en opfordring til bilister:

»Man er en del af et større fælleskab, når man befinder sig på en vej. Alle skal tage hensyn til hinanden. Er man i sin egen verden med kaffe og mobiltelefon, så sker der bare flere uheld,« siger han og fortsætter:

»Og konseksevnsen ved uheld er større, jo hurtigere du kører. Kør bare fem til ti kilomter i timen langsommere, så er vi alle på den sikre side,« siger Anders Brahe afslutningsvis.