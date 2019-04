Skal du have de mest optimale betingelser for at nå frem til din påske-destination, så er det en god ide at sætte dig bag rattet før kl. 10.00 eller efter kl. 14.00 torsdag.

Det er nemlig på dette tidspunkt, der vil være flest biler på vejene, oplyser Vejdirektoratets trafikcenter.

»Vi regner med, at der vil være en del ekstra trafik på vejene i dette tidsrum,« siger Mark Sigvardt.

Han anbefaler derfor, at folk kører udenfor dette tidsrum, da trafikken så vil glide nemmere.

»Jo bedre bilisterne fordeler sig, des bedre plads er der,« siger han.

Påsketrafikken startede onsdag, men også torsdag er der altså ekstra biler på vejene. Mest trafik er der fra øst til vest, men DSB’s sporarbejde mellem Nyborg og Ringsted vil formentlig også gøre, at flere sætter sig bag rattet, når de skal mod Jylland.

»Så kommer der automatisk flere biler på vejene, og folk er nødt til at finde alternativer,« siger Mark Sigvardt.

Han kan dog berolige med, at påsketrafikken slet ikke er i samme størrelsesorden som juletrafikken. Samtidig skulle der ikke være noget vejarbejde, som kunne forsinke bilisterne. Når folk igen drager hjemad, vil trafikken fordele sig ud over lørdag og søndag og vil derfor ikke på samme måde skabe kødannelse, oplyser den vagthavende.