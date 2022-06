Lyt til artiklen

Der er to bogstaver, som kør-selvbilister frygter mere end noget andet: K og Ø.

Men står man foran en tur ned gennem Europa på fire hjul, kan det være svært at undgå.

I øjeblikket er der allerede gang i mere end 1.000 vejarbejder i Tyskland, viser tal fra FDMs søsterorganisation ADAC. Og det kan give 'stau'.

»Skal man på kør selv-ferie i Europa, må man indstille sig på længere rejsetid og risiko for kødannelse. Især i Tyskland, hvor sommerens trafik ventes at nå niveauet fra før corona i 2019,« siger indholdsredaktør på FDM.dk, Karsten Meyland Lemche:

»Og så skal man helt undgå de store byer som Hamburg og Berlin i myldretiden.«

FDM har i en pressemeddelelse forsøgt at give et overblik over strækninger, hvor planlagt vejarbejde i den kommende tid kan gøre ferieturen ekstra lang:

A3: Würzburg-Nürnberg – flere vejarbejder på strækningen i begge retninger

A4: Chemnitz i retning mod Dresden mellem motorvejskryds Dresden-Vest og Dresden-Neustadt

A6: Nürnberg-Mannheim i begge retninger mellem motorvejskryds Weinsberg og Heilbronn/Untereisesheim

A7: Hannover-Kassel i begge retninger mellem Hannover-Syd og Hildesheim

A7: Würzburg-Ulm i begge retninger mellem motorvejskrydsene Feuchtwagen/Crailsheim og Biebelried

A8: Stuttgart-Karlsruhe i begge retninger mellem Pforzheim-Syd og Pforzheim-Nord

A9: Berlin-Nürnberg i begge retninger mellem Leipzig-Vest/Merseburg og Thurland

A9: Halle/Leipzig-Nürnberg i begge retninger mellem motorvejskryds Nürnberg-Øst og motorvejskryds Nürnberg

Det er dog ikke kun vejarbejder, der kan skab kø på de tyske motorveje. Det kan også voldsom ferietrafik, der forventes at toppe midt i juli og de efterfølgende uger ind i august. Og især i weekenderne, selvom lastbiler ikke må benytter motorvejene lørdag-søndag.

»Tager man sine forholdsregler, kan man dog minimere risikoen for at sidde fast. For eksempel ved at køre om natten, hvis det er muligt, eller midt på ugen,« siger Karsten Meyland Lemche fra FDM:

»Derudover bør man løbende orientere sig om trafiksituationen. Det kan være via radio eller brug af Google Maps, der giver en liveopdatering og selv foreslår alternative ruter, hvis trafikken længere fremme sander til.«

Der forventes generel tæt sommertrafik påfølgende tyske strækninger: