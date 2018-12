Har du flyskræk?

Så skal du ikke læse videre nu.

I hvert fald ikke hvis du vil risikere at få en endnu mere pulserende hjerterytme, end du i forvejen har, når du sætter dig ind i et fly.

EU har nemlig opdateret deres såkaldte 'sorte liste' over usikre flyselskaber.

Det skriver Flybranchen.dk.

Hvis du normalt holder dig indenfor de europæiske grænser, kan du dog godt ånde lettet op.

Listen indebærer nemlig kun flyselskaber udenfor Europa, der ikke overholder EU-standarderne.

Et kig på listen afslører blandt andet, at samtlige selskaber fra Nepal er sortlistet af EU.

Det betyder, at EU altså advarer mod at bruge selskaberne, og at de også forbyder dem at flyve til og fra EU-lande.

»EU’s sorte liste er tænkte som et redskab til rejsende, der rejser uden for EU, for her er der intet der hindrer usikre flyselskaber i at operere, og både ferierejsende og forretningsrejsende kan risikere at komme om bord på et sortlistet fly. Der er for eksempel mange lande i blandt andet Afrika på listen, som forretningsrejsende og NGO’er rejser til og fra,« siger Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, til Flybranchen.dk.

Iranske Iran Air og nordkoreanske Air Koryo er også at finde på listen. Her er det dog med den krølle, at selskaberne gerne må flyve til EU-lande med enkelte flytyper.

Se hele listen her.