På Motorring 3 suser der 21.336 køretøjer forbi Husum. Hver eneste dag i hvert eneste spor.

Det gør strækningen til den mest trafikerede i Danmark, hvis man måler på, hvor belastet hvert spor på de pågældende motorveje er.

Det viser en opgørelse fra Dansk Industri, der har regnet på tal fra Vejdirektoratet. Det skriver Fyens.dk.

Her er facit altså ikke baseret på den samlede mængde trafik på en strækning, hvor antallet af spor kan variere fra 4 til 10 spor. Den er baseret på, hvor mange biler, der kører i hvert spor pr. døgn. Og resultatet ser sådan ud i top-10-format:

Motorring 3, ved Husum: 21.336 biler.

Amagermotorvejen, ved Avedøre: 19.268.

Fynske motorvej, syd for Odense: 16.884.

Sønderjyske motorvej, ved Kolding Nord: 16.553.

Køge Bugt-motorvejen, ved Greve C: 16.255.

Hillerød-motorvejen, ved Bagsværd: 16.136.

Østjyske motorvej, ved Aarhus V: 16.185.

Holbæk-motorvejen, ved Vallensbæk: 15.642.

Vejle Fjord-broen: 15.124.

Helsingør-motorvejen, ved Lundtofte: 17.793 (Kilde: Fyens.dk).

Listen toppes ikke overraskende også ved den udregningsmetode af motorveje omkring København, der flere steder er landets bredeste, men højt oppe på listen sniger sig også strækninger ind ved Odense på Fyn og ved Kolding i Sydjylland.

Den nye opgørelse kommer kun få måneder inden, at Folketingets partier skal blive enige om en ny infrastrukturplan.

Fra Dansk Industris side gør man opmærksom på, at der på den baggrund må tænkes udvidelser ind over hele landet og ikke kun ved hovedstaden.

»Det er i hvert fald helt åbenlyst, at det ikke kun er omkring København, at der er trængsel, og det er afgørende, at der sættes ind med udbygning af de helt centrale nationale trafikårer E20 (Fynske Motorvej, red.) og E45 (motorvejen op gennem Jylland, red.),« siger Michael Svane til Fyens.dk.