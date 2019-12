Hvilken type bil, du lader dig transportere rundt i, får nu betydning for, hvor meget, det koster dig at parkere den.

I hvert fald i Frederiksberg Kommune, hvor der 1. januar træder nye regler for parkering i kraft.

Det beretter kommunen selv i et brev sendt ud til borgerne. Heri lyder det, at de nye regler skal være med til at gøre parkeringsmulighederne bedre.

Og så skal trafikken være grønnere og mere miljøvenlig. Derfor er det netop også bilister, der kører mindre miljøvenlige biler, der må punge ud.

'Som borger på Frederiksberg kan du naturligvis stadig parkere i zonen med din beboerlicens,' lyder det i brevet, der fortsætter:

'Hvis din bil er i energiklasse A til A+++, betaler du det samme for din licens som nu. Hvis bilen har et højere energiforbrug stiger prisen fra 160 kroner til 290 kroner om året.'.

Har du en bil i en kortere periode, kan du som noget nyt købe en beboerlicens, som gælder en måned af gangen.

Men her vil prisen også afhænge af bilens energiklasse. For den miljøvenlige bil koster det 40 kroner månedligt. For den mindre miljøvenlige: 75 kroner.

Dertil er der prisændringer for lejede biler og firmabiler, mens el- og hybridbiler fortsat kan parkere ganske gratis i parkeringszonen på Frederiksberg.

For besøgende vil der fortsat være to timers gratis parkering, men det vil ikke længere være nok blot at stille p-skiven.

Fra 1. januar skal gæster i kommunen benytte sig af en parkeringsapp eller en parkeringsautomat.