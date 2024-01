De seneste dages uvejr har påvirket trafikken voldsomt. Og det er slet ikke ovre endnu.

I skrivende stund er E47 Sydmotorvejen på Lolland fortsat helt spærret, hvilket den har været siden torsdag.

Det skyldes, at vejen er oversvømmet, oplyser Vejdirektoratet og Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Tidshorisonten er ukendt.

Det er strækningen fra Rødbyhavn og op til Maribo, som er spærret. En strækning på godt og vel 17 kilometer.

Vejdirektoratet opfordrer til, at man benytter frakørsler, hvis man kører på motorvejen.

Blandt andet ved frakørsel 48 Maribo.

»Der er etableret omkørsel ad rute 153, Rødbyvej, fra Rødby til Maribo, og der er ikke nogen nævneværdige trafikale udfordringer på den rute,« skriver politiet i en udsendt pressemeddelelse fredag.

Politiet oplyser yderligere, at trafikanter har forceret afspærringen.

»Og at den endda har været flyttet og fjernet. Man udsætter sig selv og andre for fare, når anvisningerne på stedet ikke blive fulgt.«

Billeder fra stedet viser, at der er ankommet køretøjer, som skal pumpe vandet væk. Og Vejdirektoratet oplyser, at man er i fuld gang med at fjerne vandet:

»Vi har seks slamsugere i gang med at pumpe vand fra Sydmotorvejen. Vi regner med i løbet af et par timer at kunne åbne motorvejsstrækningen fra Rødbyhavn til Holeby i løbet af et par timer. Strækningen fra Holeby til Maribo vil stadig være spærret.«

Politiet giver en ny status fredag klokken 12.

B.T. følger sagen.

