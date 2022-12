Lyt til artiklen

Mandag formiddag er Rute 265, Næstvedvej helt spærret.

Det skyldes ikke en trafikulykke, men en brand.

»Der er opstået en ret voldsom brand i en form for beboelsesejendom,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Michael Skræddergaard.

Heldigvis skulle ingen være kommet til skade.

Det er et hus i Bårse, som brander, og Næstvedvej er helt spærret mellem Bårse Runddel og Lundbyvej på grund af slukningsarbejdet.

»Brandfolkene er ved at få kontrol over branden, men den er stadig i gang,« siger vagtchefen.

Michael Skræddergaard tilføjer, at Næstvedvej er blevet spærret for at gøre plads til brandkøretøjerne.

»Jeg tør endnu ikke sige, hvornår spærringen kan ophæves,« lyder det fra vagtchefen.

Busser på strækningen kører i stedet ad Lundbyvej, Ådalsvej og Hovedvejen i begge retninger, skriver DR P4 Trafik København & Sjælland..

Politiet modtog anmeldelsen klokken 09.07.

Hvorfor huset brød i brand, er endnu uvist.