Der er mandag morgen sket et alvorligt uheld på Præstø Landevej.

Ifølge DR P4 Trafik er der helt spærret i begge retninger.

Uheldet på det, der også kaldes Rute 265, er sket mellem Blangslev og Hammer Torup på den sydlige del af Sjælland.

Vejdirektoratet skriver, at politi og redningsmandskab er på stedet, og at der endnu ikke er en tidshorisont for, hvornår landevejen igen kan genåbnes.

På grund af uheldet er muligt at benytte strækningen, hvis man skal fra Næstved og til- og frakørsel 39 ved Bårse, hvis man skal på E47/E55-motorvejen.

Opdateres...