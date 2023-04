Lyt til artiklen

Et uheld har spærret for trafikken på Helsingørmotorvejen i nordgående retning mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal.

Politi og redningsarbejde er på stedet.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi siger, at to biler er kørt sammen, og at ingen er kommet til skade.

Politiet forventer, at trafikken fortsætter som normalt inden for ganske kort tid.