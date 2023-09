Hvad sker der på vejene mandag eftermiddag?

Det spørgsmål kan man med god grund stille sig selv, når man ser på meldingerne fra især Syd- og Sønderjyllands Politi.

Her har mandagen indtil videre budt på fire uheld og flere udrykninger til mindre brande.

På ganske få minutter kunne politikredsen registrere ikke mindre end fire uheld forskellige steder i politikredsen.

»I Nybøl ved Sønderborg kørte en bil frontalt ind i en rendegraver. Heldigvis skete der ikke noget med føreren af bilen,« fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Derudover stødte tre biler sammen på Rute 11 i Egebæk syd for Ribe.

Et andet sted syd for Ribe – på Rute 179 Toftlundvej – var der også et uheld med flere biler.

Endelig blev en knallert kørt ned af en bil på hovedgaden i Tinglev.

»Heldigvis er der endnu ingen meldinger på, at nogle af uheldene er med alvorlige personskader,« siger Ole Aamann.

Mens andre dele af Jylland har været ramt af voldsom regn og tordenvejr, har sønderjyderne været begunstiget med høj sol og op til 27 grader.

Paradoksalt nok mener vagtchefen, at det måske netop er det gode vejr i landsdelen, der er årsag til de mange uheld.

»Vi ser faktisk ofte, at der er flere uheld i trafikken, når det er varmt og godt vejr.«

Og det er ikke kun på vejene, at der har været travlhed:

Brandvæsenet er også rykket ud til flere mindre brande i høstmaskiner, der er blevet overophedet.

»Vi har haft masser af udrykninger i hele kredsen i dag,« siger Ole Aamann.