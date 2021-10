Det er ikke mere end halvanden uge siden, at hastighedsgrænsen på motorvejen ved Odense blev hævet fra 110 kilometer i timen til 130 kilometer i timen – og det til stor undren og frustration for Inge Jagd Sørensen.

Hun bor nemlig i Fraugde kun 90 skridt fra motorvejen.

Samme dag som hastighedsgrænsen blev hævet, flyttede støjen ind i huset med hende. Og dér følte Inge Jagd Sørensen sig for alvor til grin, fortalte hun til B.T.

Hun har nemlig sammen med andre beboere i området startet en kamp mod motorvejsstøjen i området, og den nye hastighedsbegrænsning føltes som et stort skridt tilbage.

Men nu kan det være, at hastigheden igen skal sænkes i et forsøg på at komme problemer med støjen fra motorvejen til livs.

I hvert fald skriver transportminister Benny Engelbrecht (S) i et svar til Folketingets transportudvalg, at man har gennemført et pilotprojekt på Holbækmotorvejen, hvor man nedsatte hastigheden i et forsøg på at dæmpe støjen.

Og evalueringen af det projekt vil ministeren nu drøfte med parterne bag infrastrukturaftalen.

»Jeg er meget optaget af at finde nye løsninger på de markante støjudfordringer, som påvirker rigtig mange danskere,« skriver Benny Engelbrecht i sit svar til transportudvalget.

Transportministeren skriver dog videre i sit svar, at der må foretages en samfundsmæssig afvejning, når man fastsætter hastigheder.

Højere hastigheder tilgodeser nemlig fremkommeligheden, mens lavere hastigheder reducerer støj og øger trafiksikkerheden.

For Inge Jagd Sørensen er der dog ikke udsigt til forbedringer i den nærmeste fremtid – og det til trods for, at hun sammen med en lang række andre beboere i området har taget kampen op mod støjen fra motorvejen.

»Både byråd og trafikudvalget har lovet så meget. Men vi bliver gjort til grin gang på gang. Det er virkelig trist, at vi nu ikke kan lukke døre og vinduer og slippe for støjen. Det er jo ikke sundt,« sagde Inge Jagd Sørensen.