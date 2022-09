Lyt til artiklen

Du må forvente længere rejsetid, hvis du befinder dig på E 45 Østjyske motorvej i sydgående retning ved Horsens.

Klokken 20.11 modtog politiet en anmeldelse om et harmonikasammenstød med op til seks biler involveret.

Uheldet skete ved afkørsel 56 sydgående retning. Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Thomas Kiær, til B.T.

Vejdirektoratet meldte først, at motorvejen var spærret i sydgående retning, men kan nu oplyse om, at alle spor er farbare igen.

Thomas Kiær fortæller, at politiet er taget fra ulykkesstedet, men at brandvæsenet fortsat er til stede, da der har været et mindre oliespild fra en af de involverede biler.

Ligeledes kan han oplyse, at ingen personer er kommet til skade i uheldet.