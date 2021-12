Et harmonikasammenstød på Fynske Motorvej ved afkørsel 52 Odense SV sænker tirsdag morgen trafikken.

Uheldet er sket i østgående retning, og der er ikke nogen tilskadekomne, lyder det fra Fyns Politi. Til gengæld vil trafikken altså blive ramt.

»Vi ved ikke endnu, om der bliver store forsinkelser, eller det bliver i den lette ende. Det skal oprydningsarbejdet klargøre,« siger Kenneth Andersen vagthavende ved Vejdirektoratet.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man se, at der er omkring 25 minutters kø.

Desuden er køen, der går på motorvejen syd for Odense, omkring syv kilometer lang.

»Nogle gange gør oprydningsarbejdet, at man er nødt til at spærre større dele af motorvejen af, og det gør altså, at der er mere ventetid,« siger vagthavende ved Vejdirektoratet.

Man forventer oprydningsarbejdet er ovre klokken 9.15, men så vil trafikken forventeligt stadig være påvirket efter.

