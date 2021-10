Fire biler var i et harmonikasammenstød omkring klokken 15:45 på E45 fra Aarhus mod Randers.

Politiet fik anmeldelsen kl. 15:45 og kørte ud til stedet.

Lige nu er der spærret højre spor mellem motorvejskryds Aarhus Nord og Hadsten, hvor ulykken fandt sted.

»Lige nu er der åbnet én vejbane. De er i gang med at fjerne de sidste biler derude, og der er autohjælp på stedet. Det drejer sig om fire biler, der er kørt i et harmonikasammenstød,« siger Mikkel Møldrup, der er vagtchef hos Østjyllands Politi og fortsætter:

»Der er ikke sket nogen personskade ved uheldet.«

Vagtchefen oplyser, at de forventer at være færdige med at rydde op, og at kunne åbne højre spor igen inden klokken 17

Opdateres …