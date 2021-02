Et harmonikasammenstød med flere biler lidt uden for Varde betød tirsdag morgen, at Ribevej mellem Varde og Korskroen blev spærret.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands politi på Twitter.

Vejen var en kort overgang spærret ud for Bredmose, men der er nu åbnet for trafik igen.

Heldigvis er der ingen meldinger om personskade.

En svinetransport er væltet Nr. Hostrupvej ved Tyrholmvej, nord for Nørre Hostrup, Rødekro.

Vi er på vej til stedet. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 23, 2021

Der er dog nye trafikale problemer i landsdelen.

Kort efter skrev politiet nemlig, at man er på vej ud til en væltet svinetransport på Nr. Hostrupvej ved Tyrholmvej, nord for Nørre Hostrup, Rødekro.

Uheldet betyder, at Nr. Hostrupvej mellem Nørre Hostrup og Rangstrup er helt spærret.

Bilisterne opfordres til at finde alternative ruter.

Opdateres...