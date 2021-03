Der er sket flere uheld på motorvejsnettet i sydgående retning ved østkysten på Sjælland.

Et harmonikasammenstød er opstået ved Ishøj-sammenfletningen i sydgående retning på Køgebugtmotorvejen.

Her oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at en bil skal nødflyttes, men at trafikken fortsat kan glide forbi. Man skal dog forvente lidt kø, da venstre spor er spærret.

Lidt længere nede ad motorvejsnettet er en lastbil kørt i grøften på sydmotorvejen ved Herfølge syd for Køge.

Det oplyser Vejdirektoratet til B.T.

»Der er kø ned forbi stedet, men det er ikke så voldsomt, som det har været.«

Køen startede tidligere helt oppe omkring Køge, men er langsomt begyndt at løsne sig op.

Det skyldes, at det ene spor var spærret af. Men nu er oprydningsarbejdet flyttet ud i nødsporet. Der vil dog stadig være gener for trafikken:

»Oprydningsarbejdet er forhåbentligt færdigt i løbet af eftermiddagen.«

På Vejdirektoratets hjemmeside oplyses det, at oprydningsarbejdet først vil være færdigt tidligst klokken 17.45