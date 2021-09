Der er sket et uheld på Helsingørmotorvejen.

Uheldet var et harmonikasammenstød, hvor fem biler var involveret. Uheldet er sket i nordgående retning mellem fra- og tilkørsel 13 Gl. Holte.

Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor B.T.

»Der er tale om et harmonikasammenstød med fem biler. Herefter har alle tre spor kortvarigt været spærret. Nu er et enkelt åbent og man forventer, snart at åbne et til,« forklarer pressevagten ved Nordsjællands Politi.

Køen er ifølge Vejdirektoratet på fem kilometer og man kan derfor forvente kø til langt ud på eftermiddagen og tidlig aften. Indtil videre er der ekstra rejsetid på minimum 20 minutter.

Køen starter allerede fra afkørsel 15 Lundtofte.

Ifølge politiet er der ingen alvorlige personskader.

Opdateres …