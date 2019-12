Det er blevet en anelse mere udfordrende at køre på motorvejen i aftentimerne her i vintermånederne.

Tidligere har motorvejene omkring København været oplyste, men det er ikke længere tilfældet.

Men hvorfor er lyset forsvundet fra de store veje? Forklaringen er faktisk simpel:

Vejdirektoratet ønsker nemlig at spare på energien.

Det er i første omgang på forsøgsbasis i et år, skriver TV 2 Lorry.

Og det er ikke det eneste, man har valgt at ændre for at spare på energien. Lyset på motorvejenes vejvisningstavler er også til dels blevet slukket.

Forsøg har nemlig vist, at bilernes lygter er effektive nok til at oplyse dem. Desuden bruger de fleste gps, så de har ikke brug for vejvisningstavlerne.

De to ting skal spare 1.850 MWh om året, hvilket svarer til strømforbruget på omkring 400 parcelhuse.

Hvad synes du om det nye tiltag?

Vejdirektoratet kan spare 3,5 millioner kroner om året.

»Det er klart, at det også har en betydning, at vi kan spare penge på at nedsætte energiforbruget fra belysningen af vores veje,« siger Michael Aakjer Nielsen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet, til TV 2 Lorry.

Da motorvejene blev lavet, var det tanken, at hvis de var oplyste, så ville det være en fordel i tæt trafik.

Det nye tiltag burde også give en lavere CO2-belastning.