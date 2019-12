En grisetransport er onsdag eftermiddag væltet i rundkørslen på Jyllandsvej ved tilkørsel 58 til E20 i Middelfart.

Det skriver Vejdirektoratet, der opfordrer bilister til at passe på. Der er nemlig grise på vejen. Dette bekræfter Fyns Politi, der arbejder på stedet, i et opslag på Twitter.

I opslaget lyder det, at trafikken glider, men at dette sker i et meget langsomt tempo. Derfor opfordres trafikanter til at vise hensyn og finde en alternativ rute.

Opdateres...