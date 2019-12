En grisetransport fuld af søer er væltet ved Skave tæt på Holstebro, og Viborgvej er spærret i det ene spor.

Det er en lastbilstrailer med 34 grise, der er tippet rundt, bekræfter politiet til B.T.

Det vides ikke, hvad uheldet skyldes, men Midt- og Vestsjællands Politi siger, at det var et solouheld.

Ingen – heller ikke føreren af transporten – er kommet til skade ved uheldet.

Det vides endnu ikke, om alle grisene er sluppet uskadt fra uheldet, men man har i hvert fald formået at forhindre dem i at løbe væk.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even tilføjer, at der er en dyrlæge på vej, som vil tilse dyrene og tjekke, at der ikke er nogen af grisene, der er kommet til skade.

Lige nu er den mest presserende opgave at få rejst grisetransporten, som i øjeblikket spærrer den ene af sporene på Viborgvej ved Skave.

»Det kan godt tage nogle timer at rejse traileren igen,« siger Lars Even.