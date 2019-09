Østjyllands Politi efterlyser en ældre mand, der lørdag eftermiddag er flygtet fra et færdselsuheld i Aarhus.

Uheldet, som fandt sted i krydset mellem Lergravvej og Randersvej, skete, da den ældre mand overså sin vigepligt.

Han kørte fra Pannerupvej og ud på Randersvej uden at se sig for, hvilket resulterede i, at to andre bilister kørte ind i ham.

I én af bilerne sad en gravid kvinde, som er blevet kørt til tjek på sygehuset.

Heldigvis er der ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade i ulykken, oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi til B.T.

Politiet efterlyser nu den ældre mand, som kørte i en hvid Honda, da han overså sin vigepligt.

Efter uheldet stoppede han nemlig ikke op for at tale med de øvrige involverede.

I stedet flygtede han fra stedet i retning mod Lergravsvej.



»Vi har desværre ikke yderligere signalement af manden for nærværende,« siger Michael Ørum, vagtchef ved Østjyllands Politi, til B.T.

Skulle der alligevel være nogen, der har oplysninger om uheldet, eller som har set en ældre mand i en hvid Honda i området omkring krydset mellem Lergravvej og Randersvej lørdag eftermiddag, vil politiet meget gerne høre fra dem.

Østjyllands Politi kan kontaktes på 114.

