Et godstog er afsporet ved havnen i Vejle.

Det har ført til trafikale problemer i midtbyen, oplyser Sydøstjyllands Politi på Twitter.

'Der arbejdes med oprydning, kæmpekran er på vej, men det tager nok et par timer.'

Trafikale problemer i Vejle midtby.

Politiet opfordrer derfor til, at man kører ad andre veje, hvis man skal gennem byen.

Til BT oplyser Sydøstjyllands Politi, at der er tale om to godsvogne, der er afsporet. Årsagen kendes dog ikke.

»Det er uheldigvis sket lige i nærheden af rundkørslen, så det har givet lidt trafikale problemer, men vi har en patrulje dernede til at lave lidt færdselsregulering, så trafikken glider stille og roligt. Der er skabt plads, så man kan komme forbi,« siger vagtchefen.