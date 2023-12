Søndag eftermiddag har Nordsjællands Politi modtaget en anmeldelse om gnister og røg fra et hul i vejen.

Derfor er Kongevejen i Helsingør spærret i begge retninger.

På det sociale medie 'X' skriver Nordsjællands Politi, at tidshorisonten er ukendt.

»Vi har fået en anmeldelse om gnister, røg og røgudvikling fra et hul i jorden. Det er noget vejarbejde, hvor de måske har gravet over noget, men vi kender ikke årsagen endnu,« forklarer vagtchef Henrik Thelin over for B.T.

Han uddyber, at det er en tværfaglig indsats, derfor er beredskabet i Helsingør også til stede på vejen.

»Vi har ikke et overblik over, hvad der er sket dernede. Men hvis der er gnister, så afventer vi også en elvagt,« uddyber vagtchefen.

B.T. følger sagen …