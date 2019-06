En lastbil med en stor kran kørte lørdag eftermiddag direkte ind i et stort vejskilt, der viser vej til København og Dragør.

Den hvide lastbil holder stadig stille med skiltet over sig.

Uheldet fandt sted på Tårnbyvej på Amager i København.

»Vi fik anmeldelsen klokken 13.04, og den seneste melding jeg har fra lidt i to er, at det vil tage en time yderligere derude,« siger Michael Andersen, der er vagtchef i Københavns Politil.

Politiet arbejder stadig på stedet, og det skaber trafikale problemer.

»Dem, der skal hjælpe, er til stede, men det er klart, at det skaber lidt trafikale problemer på stedet,« siger Michael Andersen.

Han oplyser desuden, at lastbilchaufføren formentlig har glemt at sænke kranen, da han skulle køre under det store skilt.

Der er ingen personer, der er kommet til skade.