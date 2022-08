Lyt til artiklen

'Kæmpe kaos på vej hjem i metro fra Ed Sheeran-koncert. Fanget i metroen i over en time. Ingen åbne døre. Manglede ilt. Folk besvimede.'

Sådan lyder indledningen på en længere mail til B.T. efter fredag aftens koncert med superstjernen Ed Sheeran på Amager.

For der har efter koncerten været store problemer for Metroselskabet med at få fragtet de mange tusinder koncertgæster væk fra området igen.

Det bevidner B.T.s indbakke lørdag morgen.

Adskillige personer, som skulle med metro, har haft en elendig oplevelse, da de blev fanget i metrotog, som ikke kørte.

Her måtte de i omkring en time stå tæt sammen. Varmt, uden frisk luft eller muligheden for at forlade metrotogene igen.

»Metroselskabet har fejlet i dag. Jeg var fanget i et overfyldt metrotog mellem to stationer efter Ed Sheeran-koncerten. Det var ulidelig varmt. Flere var ved at besvime, en ung pige faldt om og kunne ikke få hurtig hjælp. Det var totalt kaos og en kæmpe skandale,« skriver en koncertgænger ved navn Mette.

En anden læser ved navn Alberte skriver:

»Efter 1,5 time cirka blev alle bedt om at hoppe ud på skinnerne og gå til nærmeste station. Der er ingen tog, metroer, busser, togbusser eller taxa ved Amager strand. Det er under al kritik. Og en absolut forfærdelig oplevelse. Jeg ringede til DSB og trykkede på nødknapper i metroen. INTET SKETE.«

Men det var ikke kun koncertgæster på Amager, som oplevede problemer med metroen.

Det var over hele København, at tog holdt stille.

»Metroen kører ikke. Dem, som sidder fast mellem stationerne får ikke information om, hvordan de kommer ud, kun at rejsegarantien er trådt i kraft. Folk går selv ud,« skriver en læser ved navn Jens.

B.T. har lørdag morgen været i kontakt med Metroselskabet for at bede om en kommentar til sagen.

De har bedt B.T. om at sende en mail. Den afventer vi fortsat svar på.