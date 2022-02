En gigantisk og pludselig haglbyge skabte søndag formiddag kaotiske forhold i trafikken i det midt- og vestjyske.

Hele otte uheld på mindre end en time gav fra ved 10-tiden voldsom travlhed hos politi og Vejdirektoratet.

»Vi havde lige en haglbyge, der kom forbi og lavede rav i vores formiddag,« fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even.

Det hele begyndte lidt efter klokken 10, hvor haglene var årsag til fire uheld på Holstebromotorvejen.

Der var tale om solouheld og et uheld, hvor to biler kørte sammen, fortæller vagtchefen.

»Det begyndte omkring Aulum vest for Herning, hvor haglene ramte motorvejen og gjorde den spejlglat, og så begyndte uheldene stille og roligt at poppe op,« siger Lars Even.

Kort efter – efterhånden som haglbygen trak østpå – var der også fire uheld på Silkeborgegnen.

»Heldigvis var der ingen alvorlig personskade, men mest materielle skader, og så har uheldene naturligvis givet en del kø,« siger vagtchefen.

Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Foto: Presse-Fotos.dk

Haglbygen kom ifølge vagtchefen helt bag på bilisterne, og derfor forsøgte politi og Vejdirektoratet ved hjælp af skiltevogne at få trafikanterne til at sætte farten ned.

Kort efter klokken elleve var der ryddet op efter de mange uheld, og trafikken forløber nu normalt igen.

Haglbygen er ifølge vagtchefen trukket længere mod øst, men det er endnu uvist, om andre trafikanter har fået »glæde« af den.