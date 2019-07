Wruuuum!

Man må kun køre 50 kilometer i timen gennem landsbyen Vemmenæs på Tåsinge syd for Svendborg.

Men langtfra alle trafikanter overholder loven. Og hvad gør man så, når kommunen med en halvpresset økonomi og dermed slunken pengekasse endnu ikke har fundet midler i budgettet til at etablere fartdæmpende foranstaltninger?

Man sætter da en masse små trehjulede cykler frem både uden for og inden for byskiltet. Og det ser ud til at virke.

I Vemmenæs, hvor der bor mange børnefamilier, og husene ligger helt ud til vejen, stod Mads La Cour og hans genbo en dag i april og snakkede sammen, da endnu en bilist med foden alt for tungt på speederpedalen drønede forbi lige for næsen af dem.

»Ham, der susede gennem byen, kørte vildt stærkt. Så siger min genbo: 'Det kunne være fedt at stille nogle trehjulede cykler ud til vejen, så folk tror, børnene er ude og lege. Så sætter de vel farten ned',« fortæller Mads La Cour, som straks bragte idéen videre og via Facebooks brugt-salg efterlyste nogle børnecykler.

Og der var gevinst meget hurtigt.

»Vi fik mange henvendelser, og de kom næsten med det samme. Så jeg kørte rundt på Sydfyn og samlede trehjulede cykler op hos folk. De syntes, det var et sjovt initiativ, så de ville gerne donere dem gratis, for de kunne se, det var et godt koncept, vi havde gang i,« siger Mads La Cour.

Her et par måneder senere kan han, som selv er far til to, konstatere, at de cirka 20 små trehjulede cykler, som er opstillet 'tilfældigt arrangeret' i og omkring Vemmenæs, har haft effekt.

Også selv om der ikke er blevet udført en decideret fartmåling på strækningen.

»Jeg tror, det har hjulpet med cyklerne. De har en effekt. Der er også mange, som standser op, fordi de er blevet nysgerrige, og spørger, hvad det er, der sker her.«

»Af dem, vi har snakket med, får vi faktisk kun positive reaktioner,« siger Mads La Cour, som til daglig ernærer sig som trompetist i Danmarks Radios Big Band. Han fortsætter:

»Nu har de trehjulede cykler jo ikke stået her ret længe, men det kan godt tænkes, at effekten vil falde på et tidspunkt, når de er blevet en del af bybilledet. Men så må vi håbe, det er lykkedes os at få kommunen til at lave nogle fartdæmpende foranstaltninger. Vi er selv kommet med et konkret forslag til kommunen og bedt om at få indsnævret vejen før byskiltene og sætte skilte op med 40 kilometer-zone i byen,« siger han.

Hvis de mange iøjnefaldende trehjulede cykler på et tidspunkt ikke mere gør den store forskel i kampen mod fartbøller gennem Vemmenæs, vil Mads La Cour og hans naboer ikke have noget imod, hvis cyklerne bliver flyttet til andre landsbyer på Tåsinge, hvor biler og tung trafik også er en kendt udfordring i hverdagen.

Eller at idéen kan sætte tilsvarende initiativer i gang andre steder.

»Det vil da være fint, hvis den her idé også kan gøre gavn andre steder end hos os. Indtil videre bliver cyklerne dog stående her. Vemmenæs er heldigvis et sted, hvor der flytter flere og flere børnefamilier til, men det betyder jo også, at der er flere og flere børn, vi skal passe på,« siger han.