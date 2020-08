Jens Kristian Jensen pendler hver dag mellem bopælen i Malmø og arbejdet i Ballerup.

Men på det seneste har bilturen til arbejde været ledsaget af ikke så få frustrationer.

Hver arbejdsdag må Jens Kristian Jensen nemlig indstille sig på at holde i kø for at komme over Øresundsbroen på grund af indrejsekontrollen ind i Danmark fra Sverige.

»Det er frustrerende, meget frustrerende,« siger Jens Kristian Jensen til TV 2 Lorry.

Når han tager af sted, aner Jens Kristian Jensen ikke, hvor lang tid det tager at komme igennem køen. Han har oplevet at holde i kø alt fra 38 minutter til en time og otte minutter.

Men desværre ser det ikke ud til, at Jens Kristians og de andre pendleres daglige kvaler forsvinder lige foreløbig.

Københavns Politi, som varetager indrejsekontrollen, oplyser nemlig til TV 2 Lorry, at det er svært at gøre den mere effektiv.

Så alt tyder på, at køproblemerne først forsvinder, når den midlertidige indrejsekontrol ophører.

Og hvornår det sker vides endnu ikke.

Københavns Politi har tidligere opfordret bilisterne til at have deres papirer klar ved grænsekontrollen:

'Husk at have papirerne klar til inspektion, så går det måske lidt hurtigere,' lød rådet på Twitter.