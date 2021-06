En person er blevet alvorligt kvæstet ved en trafikulykke på Fyn.

Tirsdag morgen er rute 168 Odensevej på Fyn helt spærret efter en alvorlig trafikulykke.

Ifølge P4 Trafik er landevejen helt spærret lige uden for Assens mellem Melby og rundkørsel Østre Ringvej.

Billeder fra stedet viser, at der er tale om et frontalt sammenstød mellem en personbil og en varebil.

#Uheld på rute 168 Odensevej lige uden for Assens ml. Melby og rundkørsel Østre Ringvej. Der er helt spærret for trafik. #Politiet anbefaler omkørsel via Ebberup ad Ravnekærvej og Fåborgvej i begge retninger. Der er ingen tidshorisont.#P4Trafik — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) June 29, 2021

Politiet anbefaler, at bilister i stedet kører via Ebberup ad Ravnekærvej og Fåborgvej i begge retninger.

»Det tyder på et frontalt sammenstød, men lige nu ved vi ikke så meget om, hvad der er sket i ulykkesøjeblikket,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Han tilføjer dog, at der er tale om alvorlig personskade.

»Det skulle dog ikke være tale om livstruende kvæstelser,« siger han.

Færdselsuheld i Assens, hvor to køretøjer er kollideret. Beredskaber på stedet. Odensevej er helt spærret de kommende timer fra Østre Ringvej til Melbyvej #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 29, 2021

Omkring klokken otte oplyser Fyns Politi på Twitter, at Odensevej vil være helt spærret de kommende timer.

