Fredag bliver dele af Danmark ramt af vindstød af orkanstyrke, når stormen Otto går i land.

Flere færgeafgange bliver indstillet, og nu melder Banedanmark, at togstrækninger i Nordjylland bliver aflyst fra klokken 15 og resten af aftenen.

Der er tale om strækningerne Aalborg-Frederikshavn og Thisted-Struer.

I stedet kører der togbusser. I samme tidsrum vil der være timedrift på flere jyske strækninger, melder Banedanmark.

Martin Sort Mikkelsen, administrerende direktør hos Nordjyske Jernbaner, bekræfter over for B.T., at togtrafik nord for Limfjorden vil holde stille i adskillige timer.

»Fra 13.54 begynder vi at drosle ned, og klokken 15 vil vi holde helt stille,« siger han.

Han lægger ikke skjul på, at rejsende vil opleve besvær.

»Ingen tvivl om det. Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange der er ude og rejse. Men fredag eftermiddag/aften er en af de travle perioder.«

»Vi gør, hvad vi kan. Men vi kan ikke sætte togbusser ind til hver eneste afgang. Så nogle vil opleve forlænget rejsetid og besvær, og det er selvfølgelig beklageligt,« siger han.

Også på strækningen mellem Aarhus og Aalborg vil der være gener. Alle lyntog bliver aflyst mellem klokken 14 og 23, og i stedet kører der kun intercitytog. Læsø Færgen aflyser også sine afgange fra klokken 15, hvis nuværende prognoser holder.

Fredag aften spiller AaB og AGF forårspremiere i Aalborg – men hos AGF forventer man ikke, det forhindrer fans i at møde op.

»Da de fleste af vores tilhængere kommer til kampen i bus, kører selv eller måske i forvejen bor i Aalborg, så tror vi ikke, de aktuelle aflysninger vil udgøre noget stort problem for dem. Ej heller set i lyset af, at det jo ikke er alle tog til Aalborg, der aflyses. Men 'blot' lyntogene. Så man kan stadig komme med tog fra Aarhus til Aalborg i morgen,« oplyser Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i AGF, til B.T.

Togtrafikken bliver ifølge planen genoptaget igen lørdag morgen.