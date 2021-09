Skal du med S-toget mandag formiddag, skal du måske tidligere hjemmefra.

Flere S-togslinjer er nemlig forstyrret af signalfejl. Det skriver DSB.

Det betyder, at der i øjeblikket kører færre tog på linjerne A, B, C og E, mens linje Bx, der kører mellem Buddinge og Høje Taastrup via København H, i øjeblikket slet ikke kører.

Det er en signalfejl ved København H, der er årsag til de forsinkede linjer.

Artiklen opdateres …