Fredag aften valgte bagagehandlerne at nedlægge arbejdet i Københavns Lufthavn.

Det har medført forsinkelser på flere afgange, fortæller pressevagt i lufthavnen, Jesper Kronborg, til B.T.

»Handlerne har genoptaget deres arbejde igen, så vi forventer, at forsinkelserne ikke vil sprede sig over flere afgange,« siger han.

B.T.s medarbejder i lufthavnen fortæller, at han skulle være fløjet klokken 19, og at personalet i lufthavnen først vil komme med ny information klokken 21.30.

»Vi må ikke forlade gaten for at finde mad eller noget som helst, for vi skal være her, når lufthavnen får styr på forsinkelserne,« siger han.

Stemingen er ifølge B.T.s medarbejder en smule presset i lufthavnen. Skolernes sommerferie er netop skudt i gang, og derfor er der godt med mennesker - inklusiv en masse børn.