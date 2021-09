Bevæbnede med maling og børnetegninger gik forældre og børn lørdag på gaden i Aarhus for at kæmpe for bedre trafiksikkerhed.

Det var på Knudrisgade, hvor beboerforeningen Nørrestenbro forsøgte at sætte fokus på de bløde trafikanter i området

Det skriver Lokalavisen Aarhus.

Forældrene er nemlig så nervøse for de bløde trafikanter, særligt børnenes, sikkerhed i området, at de tog penslen i egen hånd og malede store skilte med teksten 'Kan du se mig?'

»Vi har meget trafik taget i betragtning af, hvor lille vejen er. Man skal kaste sig ud i trafikken, hvis man skal over vejen. Det er ikke for børn, og dem er der mange af,« siger Ole Kristian Jensen, der er med i Nørrestenbro Beboerforenings trafikgruppe, til Lokalavisen Aarhus.

Knudrisgade ligger i et område, hvor der både er biler og busser, som kører i begge retninger, og på det seneste også meget byggeri. Gaden er 500 meter lang, og det er altså både gående, kørende og cyklende, der benytter sig af gennemkørselsgaden.

Det betyder alt sammen, at beboerforeningen er blevet så utrygge for at lade deres børn færdes på gaden, at de efterlyser konkrete tiltag fra kommunen som eksempelvis bredere fortove, cykelstier og ensretning af trafikken.

Optimalt ville det ifølge forældrene også være, at busruterne blev omlagt, så de ikke kører igennem Knudrisgade.

1. september overrakte beboerforeningens Trafikgruppe en underskriftindsamling til Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), der gør opmærksom på situationen i Knudrisgade.

Rådmand Bünyamin Simsek oplyste, at magistraten i forbindelse med mobilitetsplanen planlægger trafikdæmpende tiltag i gaden, men det bliver formentlig ikke en oplægning af busruterne.