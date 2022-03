Skal du med metroen tirsdag, må du væbne dig med tålmodighed.

Eftermiddagen er nemlig præget af forsinkelser på M1 og M2 - af flere forskellige årsager.

Senest lyder meldingen, at metroen holder stille i begge retninger.

Det skyldes tekniske problemer med et metrotog, der ikke kan køre ved Christianshavn. Hvornår problemet er løst, vides ikke.

»Vi arbejder på at få toget væk. Når det er klaret, kan vi køre igen,« fortæller kommunikationskoordinator Thor Wilkens hos Metro Service til B.T.

I forlængelse heraf oplyser han, at tirsdagens problemer ikke er relateret til mandagens forsinkelser.

Er man med metroen, kan man skifte tog på Kongens Nytorv, Christianshavn og Islands Brygge, oplyses der ydermere.

Kl. 15.03 lød beskeden på Twitter, at togdriften mellem Vanløse og Frederiksberg var indstillet på grund af røgudvikling mellem Flintholm og Lindevang.

Derfor var derfor tidligere tirsdag ingen togdrift mellem Vanløse og Frederiksberg.

En time senere lød beskeden, at alle tog holdt stille. Men her var årsagen tekniske problemer med et tog ved Islands Brygge.

I skrivende stund er disse tekniske problemer ikke løst.