Det er endnu uklart, hvad der helt præcist skete, da en fodgænger onsdag formiddag blev påkørt af en lastbil i Hviding.

Syd- og Sønderjyllands Politi har dog fået en ganske særlig mulighed for at klarlægge forløbet op til ulykken.

En videoovervågning fra Dagli'Brugsen, der ligger på samme vej, som ulykken skete (Ribevej, red.), har nemlig ifølge JydskeVestkysten fanget hele forløbet på video.

»Det er ikke tit, at vi har denne form for bevis, ligesom flere vidner var til stede, da en varevogn påkørte manden,« siger politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Hillerup til mediet.

Han fortæller, at politiet i den kommende tid vil gå videoovervågningen igennem for at finde ud af, præcis hvad der skete.

Fodgængeren blev efter ulykken fløjet til Odense Universitetshospital med helikopter.

Han havde alvorlige hovedskader, men havde ikke pådraget sig livstruende kvæstelser.

Det formodes, at den påkørte mand bor på et asylcenter i Hviding, da han ikke har fuldt personnummer.