Netop som Folkemødet står for døren er flytrafikken til Bornholm ramt af trafikale problemer.

Det er netop nu så tåget, at sigtbarheden er meget lav - og det gør det svært for piloterne at lande med de mange Folkemøde-gæster.

»Det veksler meget mellem sigtbarhed på 600-800 meter og så ned til 200 meter, så det svinger meget,« siger lufthavnschef Christina Dideriksen til Bornholms Tidende.

Torsdag morgen lykkedes det for et SAS-fly at lande på Bornholm, mens et fly fra DAT cirkler rundt over lufthavnen efter at have opgivet et landingsforsøg på grund af tågen.

Timingen kunne ikke have været værre. For netop i disse dage bliver der fløjet i pendulfart mellem Bornholm og det øvrige Danmark.

Tågen betyder med al sandsynlighed, at mange Folkemøde-gæster må væbne sig med tålmodighed og indstille sig på forsinkelser.

For ifølge lufthavnschef Christina Dideriksen kommer de trafikale udfordringer på grund af vejret til at 'bide sig selv i halen resten af dagen'.

Fra onsdag til søndag er antallet af flyvninger til og fra Bornholm langt højere end resten af året på grund af Folkemødet.

DAT har i alt 182 flyvninger mellem Bornholm og det øvrige Danmark, mens SAS har 36 afgange mellem København og Rønne.

Alene DAT håber at fragte op mod 12.000 danskere til og fra Folkemødet, fortæller direktør Jesper Rungholm til TV 2 Lorry.

Folkemødet åbner officielt torsdag klokken 11.30.

