En flypassager på ruten mellem Storbritannien og Pakistan skabte fredag syv timers forsinkelse, da vedkommende ville på toilettet.

Den kvindelige flypassager fik åbnet flyets nøddør i et forsøg på at komme på toilettet. På det tidspunkt befandt flyet sig stadig på jorden i lufthavnen i Manchester.

Passageren var ikke desto mindre overbevist om, at exit-døren var døren ud til toilettet, fortæller en talsperson fra flyselskabet Pakistan International Airlines til CNN.

Det er endnu uvist, hvordan det lykkedes den kvindelige passager at åbne exitdøren, der befandt sig i bagerst i flyet, uden at personalet opdagede det. Hun var imidlertid selv meget over overrasket over hændelsen, skulle hun have fortalt personalet ombord på flyet, ifølge The Guardian.

40 passagerer måtte efterfølgende forlade flyet, fordi flyets oppustlige exit-rampe automatisk blev pustet op.

Flyet, PK702, forlod i stedet lufthavnen lørdag morgen klokken 05 i stedet for ved 21-tiden fredag aften, som det ellers var planlagt, fortæller The Sun.

Det er dog ikke længere tid siden end maj, at en anden flypassagerer blev anholdt for en lignende episode i Kina.

Flypassagerer, en ældre mand, forsøgte nemlig at overhale køen ud af flyet, ved at åbne nøddøren tæt på sit sæde, så han kunne komme hurtigt på toilettet i lufthavnen.